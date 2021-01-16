Украинский по умолчанию — с 16 января можно жаловаться на отказ обслуживать на государственном языке, фото — Радио Свобода

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Украинский язык становится обязательным для употребления при общении с клиентами в сфере обслуживания.

С 16 января предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты хозяйствования должны осуществлять обслуживание и предоставлять информацию о товарах и услугах, в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года и только после 16 января 2021 года вступили в силу отдельные нормы закона, в частности, ст. 30. Согласно ей, языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык, поэтому информация о товарах и услугах на территории Украины предоставляется на украинском.

Потребители смогут отправлять жалобы языковому омбудсмену (ныне — Тарас Кремень) об отказе в обслуживании на украинском языке. В случае отказа гражданин может обратиться к руководству учреждения или на «горячую линию» торговой сети, АЗС или аптеки. Если и там ему будет отказано, необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.), а также данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта)

Что меняет закон

На государственном языке отныне обязаны обслуживать клиентов такие категории предпринимателей:

производители, а также исполнители и продавцы обязуются предоставлять потребителям информацию о своих товарах, работы или услуги;

субъекты электронной коммерции, зарегистрированные в Украине, которые будут обязаны обеспечить предоставление всей информации, определенной законом, в том числе относительно предмета электронного договора на государственном языке;

информация о товарах и услугах может дублироваться на других языках. В таком случае объем информации на украинском не может быть меньше установленного законом о защите прав потребителей обязательного объема.

На государственном языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню.

Обслуживание клиента осуществляется не на государственном языке, если на этом настаивает клиент и найден приемлемый для обеих сторон язык коммуникации. В информации о товарах, работах или услугах, предоставленной на государственном языке, закон разрешает использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке с использованием букв латинского или греческого алфавитов.

Наказание для нарушителей

Языковых «комиссаров» или особых уполномоченных за соблюдением языкового законодательства не будет, но Секретариат уполномоченного по защите государственного языка может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за соблюдением языкового закона.

Владельцы или руководители учреждений, работающих в сфере обслуживания, должны провести для сотрудников разъяснительную работу по поводу норм ст. 30 языкового закона.

Если потребитель все же попадет в ситуацию, когда будут нарушены его права на получение информации и услуг на украинском языке, он может сначала зафиксировать нарушения в книге жалоб и обратиться к менеджеру учреждения с просьбой исправить ситуацию.

Также можно составить жалобу на имя Уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте (01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, skarha@mova-ombudsman.gov.ua).

Важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельства и доказательства, подтверждающие нарушение. Если жалоба мотивирована, то заведению объявят предупреждение и требование устранить нарушение в течение 30 дней.

В случае повторного нарушения в течение года заведение получит штраф от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн. Составить протокол и выписать штраф должен уполномоченный или его представитель. Омбудсмен при необходимости может привлекать работников полиции, органов государственной и местной власти.

Кто будет сдавать экзамен по языку?

Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.

Кандидаты на чиновничьи кресла будут сдавать экзамен на знание украинского. Нововведение коснется претендентов на должности мэров, министров, глав администраций, руководителей госпредприятий и прокуратур. Не будут сдавать экзамен на знание языка кандидаты в депутаты.

Закон определяет, что публичное унижение или пренебрежение украинского языка может стать основанием для привлечения к юридической ответственности. Предусмотрено и наказание за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах, а также за создание препятствий и ограничений в ее применении.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

Сопротивление политиков

Часть политиков намекает, что точку в вопросе функционирования украинского языка не поставили. Законодательное принуждение к использованию украинского в сфере обслуживания только будоражит общество и отвлекает его от государственного языка, а потому должно быть отменено, заявил «Радио Свобода» народный депутат от «Оппозиционного блока — За жизнь» Юрий Павленко.

Эти нормы дискредитируют украинский язык и отношение людей к украинскому языку. Закон был принят в рамках предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты. Для того, чтобы нормы данного закона действовали, надо учить людей уважать и качественно говорить на украинском языке, — заявляет Павленко.

Корректировать языковое законодательство хотят и в «Слуге народа». Нардеп Александр Качура сообщил, что к рассмотрению готовят законопроект, который в случае принятия, заменит именно ст. 30 закона. Он предусматривает отмену штрафов за нарушение этого закона. Сейчас штрафы могут нанести слишком болезненный удар по бизнесу, предполагает народный депутат от «Слуги народа».