Лионель Месси. Фото: Чемпионат

https://racurs.ua/n149180-messi-poluchil-pervuu-krasnuu-kartochku-za-barselonu-video.html

Ракурс

Матч «Барселона» — «Атлетик», который прошел вчера, 17 января, обернулся победой для «Атлетика». Один из самых известных нападающих в мире, Лионель Месси, получил первую красную карточку в финальном матче за Суперкубок Испании.

Месси заработал карточку на 121-й минуте, ударив соперника по затылку. Это первая красная карточка Лионеля за 753 матча в составе «Барселоны». Об этом сообщает «Футбол UA».

Отметим, что 33-летний аргентинец сыграл за каталонцев 61 тыс. 360 минут матчей, забил 648 голов, сделал 260 результативных передач, получил 78 «горчичников» и завоевал 34 трофея, прежде чем впервые был удален с поля. До этого Месси уже дважды удаляли с поля за сборную своей страны — в 2004 году против Венгрии и в 2019 году против Чили.

На момент отстранения Месси «Барселона» проигрывала «Атлетику» со счетом 2:3. В конце концов, матч завершился победой «Атлетика» — 3:2. За «Барселону» в этом матче дубль оформил Гризманн. В составе победителей забили Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.

Напомним, ранее мы сообщали, что Лионель Месси, нападающий каталонской «Барселоны», установил новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за один клуб. В матче чемпионата Испании против «Вальядолида» 33-летний игрок сборной Аргентины забил свой 644-й гол за каталонский клуб. Счет на табло после завершения матча показывал 3:0 в пользу «Барселоны».