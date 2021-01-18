Дубинский. Фото: Главком

https://racurs.ua/n149181-shabunyata-donesli-v-ssha-dubinskiy-nashel-vinovnyh-v-sankciyah.html

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Александр Дубинский, нардеп от «Слуги народа», против которого собираются ввести санкции в США из-за вмешательства в американские выборы по делу так называемых пленок Порошенко-Байдена, считает виновными в санкциях активистов и антикоррупционеров.

По словам нардепа, против него была организована спланированная информационная атака со стороны «украинских аферистов», которые работают на США. Об этом он заявил во время пресс-конференции сегодня, 18 января.

К сожалению, ложные доносы «шабунят» и всех остальных им подобных аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачем, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу, — заявил нардеп.

Он сообщил, что у него есть достаточное количество доказательств, которые опровергают тезисы, обнародованные политическими оппонентами Дубинского. Так, «слуга» заявил, что никогда не имел никаких связей с Деркачем, а лично против него была начата информационная кампания, которую инициировал «Центр противодействия коррупции» во главе с Виталием Шабуниным с «кураторами» из США.

Напомним, ранее мы сообщали, что санкции Министерства финансов США касаются семи человек, связанных с нардепом от ОПЗЖ Андреем Деркачем. Он попал под санкции в 2020 году. Официальный Вашингтон называет его «русским агентом». Сейчас под санкции попали, кроме Дубинского, экс-нардеп Александр Онищенко, экс-прокурор Константин Кулик, помощники Деркача Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук, бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко и политолог Петр Журавель.

В июне 2020 года Офис генпрокурора по «пленкам Деркача» открыл производство по ч.1 ст. 111 (государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. К материалам производства добавлено флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко, бывших вице-президента США Джо Байдена и госсекретаря США Джона Керри.