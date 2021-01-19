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У світі триває епідемія коронавірусу

ЄС хоче вакцинувати 70% населення до літа — ЗМІ

19 січ 2021, 16:16
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Євросоюз планує до літа 2021 року вакцинувати від коронавірусної хвороби COVID-19 70% населення.

Про це йдеться у проекті стратегічного документа щодо планів з вакцинації та боротьби з COVID-19 у 2021 році, котрий потрапив до рук агентства Bloomberg.

У документі також вказано, що досягнення цієї амбітної мети передбачає виконання проміжних цілей, першою з яких стане вакцинація до березня 80% медичних та соціальних працівників, а також людей, старших за 80 років.

Також Європейська комісія планує до кінця цього місяця домовитись з державами-членами щодо протоколу сертифікатів про щеплення, «які можуть бути визнані та використані в системах охорони здоров’я в цілому ЄС, і які можуть бути розширені у всьому світі в координації з ВООЗ».

Євросоюз уклав угоди на придбання загалом 2,3 млрд доз вакцин від COVID-19.

З цього переліку:

  • 600 млн доз становить вакцина компаній Pfizer та BioNTech;
  • 405 млн доз — вакцина компанії CureVac;
  • 400 млн доз — вакцина компанії AstraZeneca;
  • 400 млн доз — вакцина компанії Johnson and Johnson;
  • 300 млн доз — вакцина компаній Sanofi та GSK;
  • 160 млн доз — вакцина компанії Moderna.

Варто додати, що наразі дозволено використовувати лише вакцини Moderna та BioNTech-Pfizer.


ЄС уклав угоди на 2,3 млрд доз вакцин проти коронавірусу, інфографіка: Bloomberg

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив, що вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися вже у лютому.


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