У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n149226-ies-hoche-vakcynuvaty-70-naselennya-do-lita-zmi.html

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Євросоюз планує до літа 2021 року вакцинувати від коронавірусної хвороби COVID-19 70% населення.

Про це йдеться у проекті стратегічного документа щодо планів з вакцинації та боротьби з COVID-19 у 2021 році, котрий потрапив до рук агентства Bloomberg.

У документі також вказано, що досягнення цієї амбітної мети передбачає виконання проміжних цілей, першою з яких стане вакцинація до березня 80% медичних та соціальних працівників, а також людей, старших за 80 років.

Також Європейська комісія планує до кінця цього місяця домовитись з державами-членами щодо протоколу сертифікатів про щеплення, «які можуть бути визнані та використані в системах охорони здоров’я в цілому ЄС, і які можуть бути розширені у всьому світі в координації з ВООЗ».

Євросоюз уклав угоди на придбання загалом 2,3 млрд доз вакцин від COVID-19.

З цього переліку:

600 млн доз становить вакцина компаній Pfizer та BioNTech;

405 млн доз — вакцина компанії CureVac;

400 млн доз — вакцина компанії AstraZeneca;

400 млн доз — вакцина компанії Johnson and Johnson;

300 млн доз — вакцина компаній Sanofi та GSK;

160 млн доз — вакцина компанії Moderna.

Варто додати, що наразі дозволено використовувати лише вакцини Moderna та BioNTech-Pfizer.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив, що вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися вже у лютому.