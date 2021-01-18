Норвегія переглянула вакцинацію від COVID-19 після низки смертей

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149184-norvegiya-pereglyanula-vakcynaciu-vid-covid-19-pislya-nyzky-smertey.html

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Вакцинація від коронавірусу розпочалася в європейських країнах нещодавно, але вже зараз Норвегія змінила свою політику щодо використання вакцини Pfizer та BioNTech. Причиною цьому послугувала смерть важких реципієнтів після щеплення.

Зі свого боку органи охорони здоровʼя Норвегії заявляють, що немає доказів прямого звʼязку між серією смертей серед літніх людей, вакцинованих проти COVID-19, і самою вакциною від компаній Pfizer та BioNTech, яку їм вкололи. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що коронавірус однозначно є набагато небезпечнішим для більшості пацієнтів, ніж вакцинація.

Всі 33 померлих були старші за 75 років та мали серйозні захворювання. Не можна сказати, що люди вмирають від вакцини. Можна сказати, що це може бути випадковим збігом. Важко довести, що безпосередня причина смертей — вакцина, — сказав Стейнар Мадсен, медичний директор Норвезького агентства з лікарських засобів.



Зауважимо, що у Норвегії першу дозу вакцини вже отримали понад 42 тис. людей. Медичний директор Норвезького агентства з лікарських засобів вважає, що в деяких випадках побічні ефекти імунізації можуть ускладнити перебіг основного захворювання пацієнта.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масова вакцинація від коронавірусу в Європейському Союзі розпочалася у неділю, 27 грудня. Вакцинація проходить з використанням препарату компаній Pfizer і BioNTech. Медпрепарат фурами-холодильниками направляють в усі країни-члени Євросоюзу і готові надати 12,5 млн доз до кінця 2020 року. А до вересня 2021 року в ЄС очікують поставку ще 200 млн доз вакцини.