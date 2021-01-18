Перше у новому році засідання провела ТКГ — про що домовилися

Війна на Донбасі. Фото: Дзеркало тижня

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Ракурс

Війна на Донбасі продовжується вже сьомий рік, проте дипломатична робота української сторони не припиняється. У новому році перше засідання провела тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Під час переговорів вдалося домовитися про відновлення газопостачання до населеного пункту Мар’їнка. Про це повідомив спікер ТКГ Олексій Арестович в офіційному Telegram-каналі.

За його словами, основні зусилля української делегації наразі спрямовані на збереження сталого режиму припинення вогню, і створення умов для подальшого переходу до наступних заходів, домовлених під час паризького саміту, а саме:

розведення сил та засобів;

розмінування ділянок місцевості.

Повідомляється, що російська сторона наполягає на вдосконаленні механізму запобігання порушенням режиму припинення вогню, натомість українська сторона запропонувала таке вирішення проблеми:

недопущення порушень режиму припинення вогню, які приводять до загибелі та поранення українських військовослужбовців;

сприяння проведенню інфраструктурних та ремонтних робіт на лінії розмежування.

Позитивним результатом засідання стало досягнення домовленості щодо відновлення газопостачання до населеного пункту Мар’їнка, яке було досягнуто завдяки активному сприянню Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посла Яшара Халіта Чевіка.

Зауважується, що вищезазначені питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ, яке відбудеться 21 січня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мир на Донбасі через рік після саміту у Парижі не настав. 9 грудня 2019 року президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини провели в Парижі чергові перемовини в «нормандському» форматі.

Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський та Володимир Путін тоді домовилися про повне припинення вогню, обмін полоненими «всіх на всіх», відкриття нових пунктів пропуску, розмінування та нові ділянки розведення.

Та значного прогресу у врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі не тільки не відбулося — сам переговорний процес знову зайшов в глухий кут. За час, що минув від останньої зустрічі лідерів «нормандської"четвірки, Україна втратила на фронті 54 військових.