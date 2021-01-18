Первое в новом году заседание провела ТКГ — о чем договорились

Война на Донбассе. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n149183-pervoe-v-novom-godu-zasedanie-provela-tkg-o-chem-dogovorilis.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается уже седьмой год, однако дипломатическая работа украинской стороны не прекращается. В новом году первое заседание провела трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Во время переговоров удалось договориться о возобновлении поставок газа в населенный пункт Марьинка. Об этом сообщил спикер ТКГ Алексей Арестович в официальном Telegram-канале.

По его словам, основные усилия украинской делегации пока направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня, и создание условий для дальнейшего перехода к следующим мероприятиям, оговоренных во время парижского саммита, а именно:

разведение сил;

разминирование участков местности.

Сообщается, что российская сторона настаивает на совершенствовании механизма предотвращения нарушений режима прекращения огня, в то же время украинская сторона предложила такое решение проблемы:

недопущения нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих;

содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

Положительным результатом заседания стало достижение договоренности о возобновлении газоснабжения в населенный пункт Марьинка, которое было достигнуто благодаря активному содействию главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика.

Отмечается, что вышеуказанные вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ, которое состоится 21 января.

Напомним, ранее мы сообщали, что мир на Донбассе через год после саммита в Париже не наступил. 9 декабря 2019 года президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии провели в Париже очередные переговоры в «нормандском» формате.

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин тогда договорились о полном прекращении огня, обмене пленными «всех на всех», открытии новых пунктов пропуска, разминировании и новых участках разведения.

И значительного прогресса в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе не только не произошло — сам переговорный процесс вновь зашел в тупик. За время, прошедшее с последней встречи лидеров «нормандской» четверки, Украина потеряла на фронте 54 военных.