Норвегия пересмотрела вакцинацию от COVID-19 после ряда смертей

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149184-norvegiya-peresmotrela-vakcinaciu-ot-covid-19-posle-ryada-smertey.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса началась в европейских странах недавно, но уже сейчас Норвегия изменила свою политику по использованию вакцины Pfizer и BioNTech. Причиной этому послужила смерть тяжелых реципиентов после прививки.

В свою очередь органы здравоохранения Норвегии заявляют, что нет никаких доказательств прямой связи между серией смертей среди пожилых людей, вакцинированных против COVID-19, и самой вакциной от компаний Pfizer и BioNTech, которую им вкололи. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что коронавирус однозначно намного опаснее для большинства пациентов, чем вакцинация.

Все 33 умерших были старше 75 лет и имели серьезные заболевания. Поэтому нельзя сказать, что люди умирают от вакцины. Можно сказать, что это может быть случайным совпадением. Трудно доказать, что непосредственная причина смертей — вакцина, — сказал Стейнар Мадсен, медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам.



Отметим, что в Норвегии первую дозу вакцины уже получили более 42 тыс. человек. Медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам считает, что в некоторых случаях побочные эффекты иммунизации могут осложнить течение основного заболевания пациента.

Напомним, ранее мы сообщали, что массовая вакцинация от коронавируса в Европейском Союзе началась в воскресенье, 27 декабря. Вакцинация проходит с использованием препарата компаний Pfizer и BioNTech. Медпрепарат фурами-холодильниками направляют во все страны-члены Евросоюза и готовы предоставить 12,5 млн доз до конца 2020 года. А в сентябре 2021 года в ЕС ожидают поставку еще 200 млн доз вакцины.