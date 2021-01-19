ЕС хочет вакцинировать 70% населения к лету — СМИhttps://racurs.ua/n149226-es-hochet-vakcinirovat-70-naseleniya-k-letu-smi.htmlРакурс
Евросоюз планирует к лету 2021 вакцинировать от коронавирусной болезни COVID-19 70% населения.
Об этом говорится в проекте стратегического документа относительно планов по вакцинации и борьбы с COVID-19 в 2021 году, который попал в руки агентства Bloomberg.
В документе также указано, что достижение этой амбициозной цели предусматривает выполнение промежуточных целей, первой из которых станет вакцинация до марта 80% медицинских и социальных работников, а также людей старше 80 лет.
Также Европейская комиссия планирует до конца этого месяца договориться с государствами-членами относительно протокола сертификатов о прививках, «которые могут быть признаны и использованы в системах здравоохранения в целом ЕС, и которые могут быть расширены во всем мире в координации с ВОЗ».
Евросоюз заключил соглашения на приобретение целом 2,3 млрд доз вакцин от COVID-19.
Из этого перечня:
- 600 млн доз составляет вакцина компаний Pfizer и BioNTech;
- 405 млн доз — вакцина компании CureVac;
- 400 млн доз — вакцина компании AstraZeneca;
- 400 млн доз — вакцина компании Johnson and Johnson;
- 300 млн доз — вакцина компаний Sanofi и GSK;
- 160 млн доз — вакцина компании Moderna.
Стоит добавить, что в настоящее время разрешено использовать только вакцины Moderna и BioNTech-Pfizer.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале.