В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Евросоюз планирует к лету 2021 вакцинировать от коронавирусной болезни COVID-19 70% населения.

Об этом говорится в проекте стратегического документа относительно планов по вакцинации и борьбы с COVID-19 в 2021 году, который попал в руки агентства Bloomberg.

В документе также указано, что достижение этой амбициозной цели предусматривает выполнение промежуточных целей, первой из которых станет вакцинация до марта 80% медицинских и социальных работников, а также людей старше 80 лет.

Также Европейская комиссия планирует до конца этого месяца договориться с государствами-членами относительно протокола сертификатов о прививках, «которые могут быть признаны и использованы в системах здравоохранения в целом ЕС, и которые могут быть расширены во всем мире в координации с ВОЗ».

Евросоюз заключил соглашения на приобретение целом 2,3 млрд доз вакцин от COVID-19.

Из этого перечня:

600 млн доз составляет вакцина компаний Pfizer и BioNTech;

405 млн доз — вакцина компании CureVac;

400 млн доз — вакцина компании AstraZeneca;

400 млн доз — вакцина компании Johnson and Johnson;

300 млн доз — вакцина компаний Sanofi и GSK;

160 млн доз — вакцина компании Moderna.

Стоит добавить, что в настоящее время разрешено использовать только вакцины Moderna и BioNTech-Pfizer.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале.