В «Квартале 95» прокомментировали информацию о «Лиге смеха» в России

Лига смеха. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n149225-v-kvartale-95-prokommentirovali-informaciu-o-lige-smeha-v-rossii.html

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Продажу «Лиги смеха» в Россию прокомментировали в «Студии «Квартал 95». Пресс-служба компании, правообладателем которой является также президент Украины Владимир Зеленский, сослалась на сотрудничество со шведским дистрибьютором Eccho Rights.

Информацию о продаже «Лиги смеха» в Россию не опровергали, и не подтверждали. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Так, сообщается, что дистрибьютор Eccho Rights вправе реализовывать по всему миру продукты «Квартала», которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights — эксклюзивный представитель дистрибуции контента «Студии «Квартал 95» за пределами Украины, и имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет.

В пресс-службе компании отметили, что Eccho Rights вправе ознакамливать третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия в «Студии» Квартал 95 «, а условия продажи формата является коммерческой тайной и не могут разглашаться.

Отметим, что ранее покупку франшизы на украинском шоу «Студии «Квартал 95» уже подтвердил участник креативной команды российской «Лиги смеха» и редактор «Международного союза КВН» Евгений Донских.

Напомним, ранее мы сообщали, что франшизу юмористического шоу студии «Квартал 95» «Лига смеха» продали российскому телеканалу СТС, который в 2018 году выкупил российский государственный банк ВТБ. Телеканал СТС публиковал объявления о проведении в Москве в период с 25 по 27 января кастинга на участие в этом шоу.

Производство этого шоу СТС планирует осуществлять совместно с «Международным союзом КВН». Первым ведущим «Лиги смеха» в период с 2015 до 2019 год был действующий президент Украины Владимир Зеленский.