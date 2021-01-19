Донбасс телепортировался в Сомали — как живет ОРДЛО, рассказали в ТКГ

https://racurs.ua/n149224-donbass-teleportirovalsya-v-somali-kak-jivet-ordlo-rasskazali-v-tkg.html

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Как живет оккупированный Донбасс, рассказал журналист, участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский. Он отметил, что поддерживает контакты и мониторит ситуацию в ОРДЛО с помощью знакомых и других источников.

Я бы не сказал, что это «телепорт» в 1990 годы. Тогда было достаточно светлое время по сравнению с тем, что сейчас происходит на Донбассе. Потому что в 1990 годы было понимание, что это тяжелый, но переходный период. Тогда светилась надежда, — рассказал Казанский в интервью «Цензор.НЕТ».

По его словам, тогда жители Донбасса знали, что после перехода от советской экономики на рыночную «все заработает» и уровень жизни возрастет.

А на Донбассе произошел телепорт в какую-то мрачную Африку — Сомали или Судан. И в ближайшее время нет выхода из сложившейся ситуации. По всем ощущениям, их зарплаты в 200 долл. — это очень надолго. Потому что в Украину не возвращают, Россия не присоединяет, а в формате «серой зоны» нормальной жизни нет. Она потихоньку вымирает… предприятия в упадке — нет инвестиций, которые очень нужны тяжелой промышленности, а специалисты бегут, — рассказал журналист.

Он отметил, что на оккупированных территориях Донбасса, которые контролирует Россия через своих марионеток, идет развал всей инфраструктуры и экономики.

Никто не понимает, будет ли все когда-то восстановлено. Ведь даже если представить, что завтра вся эта ситуация разрешится, то инвесторы в ОРДЛО не побегут, — резюмировал Казанский.

Представитель ТКГ убежден, что даже после завершения войны ОРДЛО будет считаться «рискованной» для инвестиций территорией. По его мнению, вряд ли удастся когда-нибудь увидеть Донбасс в довоенном состоянии.