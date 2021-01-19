Вопрос с Медведчуком нужно решать, его открыто финансирует РФ — член ТКГ

https://racurs.ua/n149219-vopros-s-medvedchukom-nujno-reshat-ego-otkryto-finansiruet-rf-chlen-tkg.html

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Виктора Медведчука, а также всю российскую агентуру, которая работает в Украине, нужно «прижать, чтобы они не чувствовали себя так вольготно».

У нас открыто в парламенте работает фракция во главе с другом Путина. Поэтому нам нужно «прижать» всю эту российскую агентуру, чтобы она не чувствовала себя здесь так свободно, прекратить все эти скупки телеканалов Медведчуком и взяться за самого Медведчука, — рассказал в интервью «Цензор.НЕТ» журналист, участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию войны на Востоке Украины Денис Казанский.

Он напомнил, что война на Донбассе продолжается уже почти семь лет.

Пока у нас есть такой агрессивный сосед, как нынешняя Россия, существует угроза повторения такого рода сценария в других регионах. Нам нужно свою жизнь полностью выстраивать с пониманием этой ситуации. По сути, действовать, как Израиль… Представьте, если бы у них в парламенте была фракция, которая открыто бы действовала в интересах, скажем, Ирана… Такого не может быть! А у нас открыто в парламенте работает фракция во главе с другом Путина, — акцентировал Казанский.

В то же время журналист отметил, что бросить за решетку Медведчука вряд ли удастся, поскольку он может сразу бежать из Украины.

Вопрос с Медведчуком нужно решать. Он открыто финансируется Россией. Это не секрет. на его жену там оформлено большое количество активов… Кремль финансирует Медведчука! Это открытая информация. И на эти деньги он потом покупает телеканалы, вкладывает их в партию. Как такое вообще возможно в воюющей стране, — отметил Каназанский.

Он убежден, что украинские спецслужбы должны прекратить финансовые потоки из России.

Сразу закончатся все эти скупки депутатов, телеканалов и так далее. Ведь все упирается в деньги. А они у Медведчука есть не потому, что он — гениальный бизнесмен. А только потому, что он входит в близкое окружение Путина и обслуживает его интересы, — пояснил Казанский.

Журналист считает беспомощными действия власти в отношении Медведчука.

США даже ввели санкции против Медведчука с формулировкой, что он несет угрозу украинскому суверенитету. Другое государство заботится о нашем суверенитете больше нас. Раз власть такое допускает, значит, она не способна защитить суверенитет. У нее, так сказать, «руки коротки», «кишка тонка». Вот это трагедия, — резюмировал участник ТКГ.

По его мнению, беспомощность и неспособность власти защищать интересы Украины может привести к самоуничтожению.