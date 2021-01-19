Питання з Медведчуком потрібно вирішувати, у влади “кишка тонка” — член ТКГ

https://racurs.ua/ua/n149219-pytannya-z-medvedchukom-potribno-vyrishuvaty-yogo-vidkryto-finansuie-rf-chlen-tkg.html

Ракурс

Віктора Медведчука, а також усю російську агентуру, яка працює в Україні, потрібно «притиснути, щоб вона не почувалася так вільно».

У нас відкрито в парламенті працює фракція на чолі з другом Путіна. Тому нам потрібно «притиснути» всю цю російську агентуру, щоб вона не почувалася тут так вільно, припинити всі ці скупки телеканалів Медведчуком і взятися за самого Медведчука, — розповів в інтерв’ю «Цензор.НЕТ» журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання війни на Сході України Денис Казанський.

Він нагадав, що війна на Донбасі триває вже майже сім років.

Доки у нас є такий агресивний сусід, як нинішня Росія, існує загроза повторення такого роду сценарію в інших регіонах. Нам потрібно своє життя повністю вибудовувати з розумінням цієї ситуації. По суті, діяти, як Ізраїль… Уявіть, якби у них в парламенті була фракція, яка відкрито б діяла в інтересах, скажімо, Ірану… Такого не може бути! А у нас відкрито в парламенті працює фракція на чолі з другом Путіна. Тому нам потрібно «притиснути» всю цю російську агентуру, щоб вона не почувалася тут так вільно, припинити всі ці скупки телеканалів Медведчуком і взятися за самого Медведчука, — акцентував Казанський.

Водночас журналіст зазначив, що кинути за ґрати Медведчука навряд чи вдасться, оскільки він може одразу втекти з України.

Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується Росією. Це не секрет. На його дружину там оформлено велику кількість активів… Тобто, Кремль фінансує Медведчука! Це відкрита інформація. І на ці гроші він потім купує телеканали, вкладає їх в партію. Як таке взагалі можливо у воюючій країні, — зазначив Каназанський.

Він переконаний, що українські спецслужби повинні припинити фінансові потоки з Росії.

Відразу закінчаться всі ці скупки депутатів, телеканалів і так далі. Адже все впирається в гроші. А вони є у Медведчука не тому, що він — геніальний бізнесмен. А лише тому, що він входить до близького оточення Путіна і обслуговує його інтереси, — пояснив Казанський.

Журналіст вважає безпорадними дії влади щодо Медведчука.

США навіть ввела санкції проти Медведчука з формулюванням, що він несе загрозу українському суверенітету. Інша держава піклується про наш суверенітет більше за нас! Раз влада таке допускає, значить, вона не здатна захистити суверенітет. У неї, так би мовити, «руки короткі», «кишка тонка». Ось це трагедія, — резюмував учасник ТКГ.

На його думку, безпорадність і нездатність влади до захисти інтересів України може призвести до самознищення.