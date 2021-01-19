Виявляти COVID-19 по очах навчилися вчені. Фото: Очкарик

https://racurs.ua/ua/n149218-vyyavlyaty-covid-19-po-ochah-navchylysya-vcheni.html

Ракурс

Зараження коронавірусною хворобою COVID-19 навчилися визначати по очах.

Вчені з Університету Енглія Раскін провели дослідження, в ході якого з’ясували, що запалення органів зору, свербіж в очах і світлобоязнь можуть бути симптомами інфікування. Виражений дискомфорт в очах, як правило, проявляється на початковій стадії захворювання на коронавірус. Трьома найбільш частими симптомами, з якими стикалися учасники дослідження, були світлобоязнь (18%), біль в очних яблуках (16%) і свербіж в області очей (17%). А 81% респондентів заявили, що ці симптоми з’явилися у них протягом пізніше втрати нюха та кашлю. У 80% пацієнтів «очні симптоми» тривали менше 14 днів. Про це повідомляє BMJJournals.

Учасники дослідження відзначають, що світлобоязнь може виникати не тільки при впливі яскравого сонячного світла, але і від екрану смартфона або монітора комп’ютера.

При цьому науковці відкинули теорію того, що через розгортанням мереж зв’язку 5G зростає число заражень коронавірусом. Спеціалісти стверджують, що віруси не можуть поширюватися по радіохвилях.

Нагадаємо, американські науковці встановили, що коронавірус Sars-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, змушує імунітет атакувати клітини свого ж організму, замість того, щоб боротися з хворобою.