Выявлять COVID-19 по глазам научились ученые. Фото: Очкарик

https://racurs.ua/n149218-vyyavlyat-covid-19-po-glazam-nauchilis-uchenye.html

Ракурс

Заражение коронавирусной болезнью COVID-19 научились определять по глазам.

Ученые из Университета Энглия Раскин провели исследование, в ходе которого выяснили, что воспаление органов зрения, зуд в глазах и светобоязнь могут быть симптомами инфицирования. Выраженный дискомфорт в глазах, как правило, проявляется на начальной стадии заболевания коронавирусом. Тремя наиболее частыми симптомами, с которыми сталкивались участники исследования, были светобоязнь (18%), боль в глазных яблоках (16%) и зуд в области глаз (17%). А 81% респондентов заявили, что эти симптомы появились у них в течение позже потери обоняния и кашля. У 80% пациентов «глазные симптомы» длились менее 14 дней. Об этом сообщает BMJ Journals.

Участники исследования отмечают, что светобоязнь может возникать не только при воздействии яркого солнечного света, но и от экрана смартфона или монитора компьютера.

При этом ученые отвергли теорию того, что из-за развертывания сетей связи 5G растет число заражений коронавирусом. Специалисты утверждают, что вирусы не могут распространяться по радиоволнам.

Напомним, американские ученые установили, что коронавирус Sars-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, заставляет иммунитет атаковать клетки своего же организма, вместо того, чтобы бороться с болезнью.