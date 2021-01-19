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Ракурс
Землетрясение. Фото: Istock

Мощное землетрясение в Аргентине подняло панику (ВИДЕО)

19 янв 2021, 14:50
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Мощное землетрясение магнитудой 6,4 прогремело на западе Аргентины. Эпицентр землетрясения располагался в 29 км от города Посети, что в провинции Сан-Хуан.

Источник сейсмической активности залегал на глубине всего 20 км. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что первые толчки земной коры были зафиксированы в 2.46 по Гринвичу. Землетрясение послужило причиной массового отключения электроэнергии во всей провинции, а также включением сигнализации автомобилей и домов. Из-за природного явления люди были вынуждены в панике покидать свои дома.


Спустя 20 минут после первого мощного толчка начали происходить так называемые «афтершоки» — отголоски землетрясения. Отметим, что афтершоки донеслись даже в Кордову и Буэнос-Айрес.

Напомним, ранее мы сообщали, что землетрясение в Индонезии похоронило более полусотни человек — в провинции Западный Сулавеси по меньшей мере 56 человек погибли в результате серии землетрясений. По данным Национального агентства страны по смягчению последствий стихийных бедствий, количество раненых составляет 826 человек. В пострадавшем регионе уже возобновлена работа электросетей и функционирование главной дороги, которая получила повреждения из-за серии подземных толчков.

Источник: Ракурс


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