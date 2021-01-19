Землетрясение. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149217-moschnoe-zemletryasenie-v-argentine-podnyalo-paniku-video.html

Ракурс

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 прогремело на западе Аргентины. Эпицентр землетрясения располагался в 29 км от города Посети, что в провинции Сан-Хуан.

Источник сейсмической активности залегал на глубине всего 20 км. Об этом сообщает CNN.





Сообщается, что первые толчки земной коры были зафиксированы в 2.46 по Гринвичу. Землетрясение послужило причиной массового отключения электроэнергии во всей провинции, а также включением сигнализации автомобилей и домов. Из-за природного явления люди были вынуждены в панике покидать свои дома.





Спустя 20 минут после первого мощного толчка начали происходить так называемые «афтершоки» — отголоски землетрясения. Отметим, что афтершоки донеслись даже в Кордову и Буэнос-Айрес.





Напомним, ранее мы сообщали, что землетрясение в Индонезии похоронило более полусотни человек — в провинции Западный Сулавеси по меньшей мере 56 человек погибли в результате серии землетрясений. По данным Национального агентства страны по смягчению последствий стихийных бедствий, количество раненых составляет 826 человек. В пострадавшем регионе уже возобновлена работа электросетей и функционирование главной дороги, которая получила повреждения из-за серии подземных толчков.