Постепенное потепление в Украину принесет воздух из Средиземноморья. Фото:

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Потепление в Украину принесет волна теплого воздуха из Средиземного моря.

В ближайшие сутки, 20 января, еще сохранится холодная погода. Температура ночью 15−20° мороза, днем 10° мороза. В северных и северо-восточных областях столбики термометров ночью покажут 21−26°, а днем 12−17° ниже нуля. Несколько теплее будет на Западе и в Крыму. Здесь температурные показатели следующие — ночью 4−9° мороза, а днем от 2° до 3° тепла. Об этом 19 января сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заместителя начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталью Голеню.

Потепления по всей территории государства нужно ждать уже 21−22 января. Однако на Левобережье 21 января ожидается 15−20° мороза, на востоке до 27° ниже нуля, а днем — 3−8° мороза. А в пятницу, 22 января, в западных и южных областях ночью около 0°, днем 4−9° тепла. На остальной территории ночью 1−6° мороза, днем 1−6° выше нуля. Однако в восточных областях ночью прогнозируют 4−9° мороза ночью, а днем около 0°.

Во время оттепели 21 января на западе ожидается небольшой снег, а 22 января на Закарпатье и Прикарпатье обещают дождь. Также в конце недели ожидаются туманы.

Напомним, синоптики заявляют, что морозы в Украине станут теплее 20 января, в уже 21 января днем на территории страны ожидается оттепель. А 22 января плюсовые температуры охватят почти всю территорию Украины.