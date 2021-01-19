Поступове потепління в Україну принесе повітря з Середземномор’я. Фото:

https://racurs.ua/ua/n149216-poteplinnya-v-ukrayinu-prynese-povitrya-z-seredzemnomor-ya.html

Ракурс

Потепління в Україну принесе хвиля теплого повітря з Середземного моря.

Найближчої доби, 20 січня, ще утримається холодна погода. Температура вночі 15−20° морозу, вдень 10° морозу. У північних та північно-східних областях стовпчики термометрів вночі покажуть 21−26°, а вдень 12−17° нижче нуля. Дещо тепліше буде на заході та в Криму. Тут температурні показники наступні — вночі 4−9° морозу, а вдень від 2° до 3° тепла. Про це 19 січня повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на заступника начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталію Голеню.

Потепління по всій території держави потрібно чекати вже 21−22 січня. Однак на Лівобережжі 21 січня очікується 15−20° морозу, на сході до 27° нижче нуля, а вдень — 3−8° морозу. А у п’ятницю, 22 січня, у західних та південних областях вночі близько 0°, вдень 4−9° тепла. На решті території вночі 1−6° морозу, вдень 1−6° вище нуля. Однак у східних областях вночі прогнозують 4−9° морозу вночі, а вдень близько 0°.

Під час відлиги 21 січня на заході очікується невеликий сніг, а 22 січня на Закарпатті та Прикарпатті обіцяють дощ. Також наприкінці тижня очікуються тумани.

Нагадаємо, синоптики заявляють, що морози в Україні стануть лагіднішими 20 січня, в вже 21 січня вдень на території країни очікується відлига. А 22 січня плюсові температури охоплять майже всю територію України.