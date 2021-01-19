Американці нагодували голодних російських космонавтів

МКС. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n149215-amerykanci-nagoduvaly-golodnyh-rosiyskyh-kosmonavtiv.html

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Астронавти NASA на Міжнародній космічній станції (МКС) нагодували їжею російських колег, які залишилися без припасів.

Російські космонавти отримали 13 контейнерів з повноцінними раціонами. Про це повідомляє РІА «Новости».

Отримали від американської сторони, точну кількість наразі не пам’ятаю, по-моєму, 13 контейнерів з раціонами харчування, — заявив космонавт Сергій Рижиков.

Повідомляється, що необхідність забезпечення російських космонавтів їжею виникла через перенесення запуску вантажного корабля «Прогрес МС-16» до МКС з грудня 2020 року на лютий 2021 року через необхідність проведення додаткових перевірок корабля.

У зв’язку з перенесенням запуску корабля російська сторона попросила США доставити на МКС російські харчі на своєму кораблі, але в NASA запропонували використовувати наявні в американському сегменті запаси їжі. Американська їжа надається космонавтам на безоплатній основі.

Зауважимо, що спочатку запуск корабля «Прогрес МС-16» з вантажами для МКС, включаючи новорічні подарунки для російських космонавтів, був запланований на 11 грудня, але в підсумку його перенесли на 15 лютого. Серед іншого корабель може доставити на орбіту запаси кисню та обладнання для усунення витоку повітря в російському сегменті МКС. Також на кораблі на МКС відправлять новорічні подарунки для російських космонавтів.

Зараз на борту МКС знаходяться сім членів екіпажу. Це космонавти Роскосмоса Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, астронавти NASA Кетлін Рубінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і Майкл Хопкінс, а також японський астронавт Соїті Ногуті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Міжнародній космічній станції (МКС) вийшов з ладу один із туалетів. Поломка сталася у російській частині станції. Інший робочий туалет знаходиться в американській частині МКС. Вихід з ладу санітарного пристрою у центрі назвали «дуже поганою ситуацією». За припущенням фахівців, у туалеті могла утворитися бульбашка.