Тупицький отримав підозру за «похід на роботу»

Тупицький отримав підозру за те, що продовжує ходити на роботу

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Голові Конституційного суду Олександру Тупицькому слідчі Держбюро розслідувань 19 січня оголосили про підозру.

Суддю підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) КК України.

Тупицький, за версією ДБР, перешкоджає розслідуванню іншого кримінального провадження, у якому він є підозрюваним, оскільки продовжує прибувати на робоче місце і «перешкоджати установленню істини», «наданню його підлеглими документів на запити органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого».

В повідомленні ДБР йдеться про те, що голова КСУ після вручення повідомлення про підозру «імітує її невручення» і «ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце».

В офіціозі ДБР нарікають на те, що Конституційний суд «перетворено на юридичну фірму його голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для голови КСу, які пов’язані з його участю в кримінальному провадженні».

В ДБР запевняють, що суддя втратив право виконувати обов’язки, тому він не має права перебувати в приміщенні КСУ.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про наміри розпустити чинний склад Конституційного суду та звільнити Тупицького через скандальне рішення щодо антикорупційного законодавства.

Наприкінці 2020 року Зеленський відсторонив Тупицького на два місяці від займаної посади — на час проведення розслідування за іншим провадженням.

У КСУ указ Зеленського назвали юридично нікчемним й наголосили, що суд продовжує працювати у штатному режимі.

Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень.

Сьогодні голова КСУ викликав поліцію, оскільки державна охорона не пропустила його у приміщення суду.