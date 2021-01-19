Тупицький з поліцією проривається на роботу в КСУ

https://racurs.ua/ua/n149208-tupyckyy-z-policiieu-proryvaietsya-na-robotu-v-ksu-foto-video.html

Ракурс

Олександр Тупицький, очільник Конституційного суду України, який зранку 19 січня не зміг потрапити на робоче місце у будівлі КСУ, викликав представників Національної поліції через перешкоджання виконанню службових обов’язків.

За словами Тупицького, «невідомі особи» не дають йому потрапити на робоче місце, аргументуючи це указом президента щодо його відсторонення від посади судді Конституційного суду України строком на два місяці, починаючи з 29 грудня 2020 року.

Окрім посади судді, я обіймаю посаду голови суду. Таким чином, я є розпорядником фінансів, тільки я можу робити підписи, печатка в сейфі знаходиться. Тобто це призводить до блокування всього органу. Сьогодні відбулося фактично захоплення КСУ. Сюди стягнуто якісь підрозділи, — сказав Тупицький.

Суддя закликав правоохоронців з’ясувати, хто саме і на яких підставах перешкоджає його роботі. Він також нагадав, що роботу судді КСУ регламентують два закони — Конституція і закон «Про Конституційний суд», які не передбачають відсторонення від посади.

На сьогодні зі мною трудові відносини не розірвано, я отримую зарплату, — додав Тупицький.

Нагадаємо, 19 січня вранці Тупицького та ще кількох його колег не пустили в будівлю КСУ. Тупицький пообіцяв щодня приходити на роботу і якщо його в будівлю не пускатимуть, то він складатиме відповідні акти.