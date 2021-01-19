Тупицкий с полицией прорывается на работу в КСУ

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Александр Тупицкий, глава Конституционного суда Украины, который утром 19 января не смог попасть на рабочее место в здание КСУ, вызвал представителей Национальной полиции из-за препятствования выполнению служебных обязанностей.

По словам Тупицкого, «неизвестные лица» не дают ему попасть на рабочее место, аргументируя это указом президента об отстранении с должности судьи Конституционного суда Украины сроком на два месяца, начиная с 29 декабря 2020 года.

Помимо должности судьи, я занимаю должность председателя суда. Таким образом, я являюсь распорядителем финансов, только я могу ставить подписи, печать в сейфе находится. То есть это приводит к блокированию всего органа. Сегодня состоялся фактически захват КСУ. Сюда прибыли какие-то подразделения, — сказал Тупицкий.

Судья призвал правоохранителей выяснить, кто именно и на каких основаниях препятствует его работе. Он также напомнил, что работу судьи КСУ регламентируют два закона — Конституция и закон «О Конституционном суде», которые не предусматривают отстранения от должности.

На сегодня со мной трудовые отношения не расторгнуты, я получаю зарплату, — добавил Тупицкий.

Напомним, 19 января утром Тупицкого и еще нескольких его коллег не пустили в здание КСУ. Тупицкий пообещал каждый день приходить на работу и если в здание его не будут пускать, он намерен составлять соответствующие акты.