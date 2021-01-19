Тупицкого охрана не пускает на работу в Конституционный суд

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Александра Тупицкого государственная охрана Конституционного суда не пускает на рабочее место.

Пресс-служба суда сообщила 19 января, что судей не пускали сначала во двор, а теперь и в само здание учреждения.

Работники Управления государственной охраны Украины без уведомления о причинах опять не допускают председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в помещение суда и рабочего кабинета, — говорится в сообщении КСУ.

Тупицкий называет это очередной попыткой противоправного вмешательства в свою деятельность, «препятствием выполнению им своих служебных обязанностей», «блокированием работы Конституционного суда».

В КСУ признали, что президент Украины отстранил Тупицкого, но настаивают на том, что он должен выполнять административные функции, поскольку «его уполномочили судьи КСУ».

Неосуществления административных функций председателя суда приведет к дестабилизации работы всей учреждения, — говорится в заявлении Конституционного суда.



Ранее сообщалось, что Тупицкому готовятся выдвинуть еще одно подозрение. Речь шла о возможном нарушении председателем КСУ ст. 364 УК Украины, а именно — превышении полномочий после того, как он провел собрание судей КСУ и сам себя отправил в отпуск 5 января, а указ президента Украины об отстранении его от должности на два месяца датирован 29 декабря 2020 года.

Кроме того, Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ на два месяца. Ранее в заявлении пресс-службы Конституционного суда заявили, что президент не имеет полномочий отстранить главу КСУ, а его указ назвали «юридически ничтожным». Тупицкий продолжает выполнять свои обязанности, а Зеленскому посоветовали немедленно отменить указ.