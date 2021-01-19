Тупицького охорона не пускає на роботу в Конституційний суд, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n149198-tupyckogo-ohorona-ne-puskaie-na-robotu-v-konstytuciynyy-sud.html

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Олександра Тупицького державна охорона Конституційного суду не пускає на робоче місце.

Прес-служба суду повідомила 19 січня, що суддів не пускали спочатку на подвір’я, а тепер і в саму будівлю установи.

Працівники Управління державної охорони України без повідомлення про причини вкотре не допускають голову Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету, — йдеться у повідомленні КСУ.

Тупицький називає це черговою спробою протиправного втручання у свою діяльність, «перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків», «блокуванням роботи Конституційного суду».

В КСУ визнали, що президент України відсторонив Тупицького, але наполягають на тому, що він повинен виконувати адміністративні функції, оскільки на це «його уповноважили судді КСУ».