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Тупицького охорона не пускає на роботу в Конституційний суд, фото — Цензор
Тупицького охорона не пускає на роботу в Конституційний судhttps://racurs.ua/ua/n149198-tupyckogo-ohorona-ne-puskaie-na-robotu-v-konstytuciynyy-sud.htmlРакурс
Олександра Тупицького державна охорона Конституційного суду не пускає на робоче місце.
Прес-служба суду повідомила 19 січня, що суддів не пускали спочатку на подвір’я, а тепер і в саму будівлю установи.
Працівники Управління державної охорони України без повідомлення про причини вкотре не допускають голову Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету, — йдеться у повідомленні КСУ.
Тупицький називає це черговою спробою протиправного втручання у свою діяльність, «перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків», «блокуванням роботи Конституційного суду».
В КСУ визнали, що президент України відсторонив Тупицького, але наполягають на тому, що він повинен виконувати адміністративні функції, оскільки на це «його уповноважили судді КСУ».
Нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції, — йдеться у заяві Конституційного суду.
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