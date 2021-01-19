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Ракурс
Стало відомо, чи купують в Росії складники ПЛР-систем. Фото: tour-group.com

ПЛР-тестування в Україні — Степанов розповів, чи купують в Росії складники систем

19 січ 2021, 11:05
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Можливість закупівель Україною російських ПЛР-тестів за державні кошти спростували у Міністерстві охорони здоров’я.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов спростував інформацію про те, що Україна використовує 90% ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу російського виробництва. Таку інформацію він назвав черговим фейком. Про це очільник МОЗ заявив під час брифінгу 19 січня, який уряд транслював в YouTube.

Це не просто інформація, яка не відповідає дійсності, це якийсь черговий фейк, які дуже часто розповсюджуються у нашій країні, —зазначив Степанов.

За його словами, МОЗ закуповував тести в Китаї, США, Кореї, Польщі, Німеччині, Великій Британії, Франції, Австрії, Канаді, Чехії, Туреччина та Сінгапурі. При цьому міністр наголосив, що закупівля найбільшої кількості ПЛР-тестів здійснюється у українського виробника «Українські генетичні технології» як за державним замовленням, так і приватними лабораторіями.

Зазначається, згідно з актуальними даними Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, до медичних виробів для діагностики коронавірусної хвороби методом ПЛР належать 66 медичних позицій. З них в Україні виробляється 12, а шість — в Росії. Відсоткове співвідношення використання російських ПЛР-систем складає менше ніж 0,6%.


Це використовується виключно у якихось приватних лабораторіях. Держава точно не закуповувала, не закуповує і закуповувати не планує, — розповів Степанов.

Нагадаємо, ізраїльський стартап Scentech Medical представив свою унікальну розробку, яка виявляє COVID-19 при диханні. Тест дає миттєвий результат.

Джерело: Ракурс


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