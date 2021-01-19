Стало известно, покупают ли в России составляющие ПЦР-систем. Фото: tour-group.com

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Возможность закупок Украиной российских ПЦР-тестов за государственные средства опровергли в Минздраве.

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что Украина использует 90% ПЦР-тестов для диагностики коронавируса российского производства. Такую информацию он назвал очередным фейком. Об этом глава Минздрава заявил во время брифинга 19 января, который правительство транслировало в YouTube.

Это не просто информация, которая не соответствует действительности, это какой-то очередной фейк, которые очень часто распространяются в нашей стране, — отметил Степанов.

По его словам, Минздрав закупал тесты в Китае, США, Корее, Польше, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Канаде, Чехии, Турции и Сингапуре. При этом министр отметил, что закупка наибольшего количества ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя «Украинские генетические технологии» как по государственному заказу, так и частными лабораториями.

Отмечается, согласно актуальным данным Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, к медицинским изделиям для диагностики коронавирусной болезни методом ПЦР относятся 66 медицинских позиций. Из них в Украине производится 12, а шесть — в России. Процентное соотношение использования российских ПЦР-систем составляет менее 0,6%.

Это используется исключительно в каких-то частных лабораториях. Государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует, — рассказал Степанов.

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