Коронавирус ухудшил уровень смертности в Украине

https://racurs.ua/n149197-koronavirus-uhudshil-uroven-smertnosti-v-ukraine.html

Ракурс

Коронавирус ухудшил уровень смертности в Украине — данные демографической статистики за ноябрь 2020 года указывают на 16 тыс. смертей больше по сравнению с ноябрем 2019 года.

За январь-октябрь количество суммарно было на уровне 2019 года. Думаю, что в декабре будет примерно столько же дополнительных смертей, — указал в Фейсбуке глава «Центра экономической стратегии» Глеб Вышлинский.

По его словам, тогда суммарно будет около 30 тыс. дополнительных смертей по итогам 2020 года, или 5% от количества смертей в 2019 году.

Это в три раза меньший процент, чем в Великобритании (+87 тыс., 14%). При том, что британцы сидели на более жестком и длительном локдауне, — добавил аналитик.

По его мнению, украинцев спасло то, что многие люди переболели летом из-за бездействия Министерства здравоохранения в тестировании и отслеживании контактов.

Также в «Центре экономической стратегии» отметили, что во время жестких карантинных ограничений особенно возрос спрос на удаленную работу. Например, от начала нового карантина в Украине число вакансий, предлагающих удаленную работу, выросло на 26%. В среднем 3−4% от всех вакансий предлагают выполнять работу дистанционно.