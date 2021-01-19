Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n149189-v-ukraine-pochti-4-tys-novyh-sluchaev-covid-19-gde-naihudshaya-epidsituaciya-infografika.html

Ракурс

Статистка заболеваемости коронавирусом свидетельствует, что за прошедшие сутки COVID-19 подхватили 3 тыс. 939 украинцев.

Среди больных — 131 ребенок и 238 медработников. Медики решили госпитализировать 801 человека, а 177 пациентов умерли от осложнений. Преодолеть коронавирус сумели 15 тыс. 52 человека. За сутки медики сделали 33 тыс. 400 тестирований. Об этом 19 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За время пандемии заболели 1 млн 167 тыс. 655 человек. Преодолеть коронавирус сумели 886 тыс. 248 человек, также зафиксировано 21 тыс. 46 летальных исходов.

Больше всего случаев за минувшие сутки выявили в Киеве 637 — больных. В Одесской области заболели 453 человека, а в Запорожской — 449 инфицированных. Еще 237 новых зараженный обнаружили на Харьковщине и 208 — в Черкасской области.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 637 случаев;

Винницкая область — 73 случая;

Волынская область — 70 случаев;

Днепропетровская область — 201 случай;

Донецкая область — 174 случая;

Житомирская область — 38 случаев;

Закарпатская область — 94 случая;

Запорожская область — 449 случаев;

Ивано-Франковская область — 127 случаев;

Киевская область — 150 случаев;

Кировоградская область — 29 случаев;

Луганская область — 64 случая;

Львовская область — 197 случаев;

Николаевская область — 115 случаев;

Одесская область — 453 случая;

Полтавская область — 197 случаев;

Ровенская область — 58 случаев;

Сумская область — 61 случай;

Тернопольская область — 67 случаев;

Харьковская область — 237 случаев;

Херсонская область — 26 случаев;

Хмельницкая область — 39 случаев;

Черкасская область — 208 случаев;

Черновицкая область — 172 случая;

Черниговская область — 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 17 января в Украине было зафиксировано 3 тыс. 34 новых случая коронавируса, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда было выявлено 5 тыс. 990 больных.