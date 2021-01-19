Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Статистка захворюваності на коронавірус свідчить, що за минулу добу COVID-19 підхопили 3 тис. 939 українців.

Серед хворих — 131 дитина та 238 медпрацівників. Медики вирішили госпіталізувати 801 особу, а 177 пацієнтів померли від ускладнень. Подолати коронавірус зуміли 15 тис. 52 особи. За добу медики здійснили 33 тис. 400 тестувань. Про це 19 січня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За час пандемії захворіли 1 млн 167 тис. 655 осіб. Подолати коронавірус зуміли 886 тис. 248 осіб, також зафіксовано 21 тис. 46 летальних випадків.

Найбільше випадків за минулу добу виявили у Києві 637 — хворих. В Одеській області захворіли 453 особи, а в Запорізькій — 449 інфікованих. Ще 237 нових заражений виявили на Харківщині та 208 у Черкаській області.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 637 випадків;

Вінницька область — 73 випадки;

Волинська область — 70 випадків;

Дніпропетровська область — 201 випадок;

Донецька область — 174 випадки;

Житомирська область — 38 випадків;

Закарпатська область — 94 випадки;

Запорізька область — 449 випадків;

Івано-Франківська область — 127 випадків;

Київська область — 150 випадків;

Кіровоградська область — 29 випадків;

Луганська область — 64 випадки;

Львівська область — 197 випадків;

Миколаївська область — 115 випадків;

Одеська область — 453 випадки;

Полтавська область — 197 випадків;

Рівненська область — 58 випадків;

Сумська область — 61 випадок;

Тернопільська область — 67 випадків;

Харківська область — 237 випадків;

Херсонська область — 26 випадків;

Хмельницька область — 39 випадків;

Черкаська область — 208 випадків;

Чернівецька область — 172 випадки;

Чернігівська область — 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за 17 січня в Україні було зафіксовано 3 тис. 34 нових випадки коронавірусу, що значно менше, ніж за добу до цього, коли було виявлено 5 тис. 990 хворих.