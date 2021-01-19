Американський долар різко зріс у ціні. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n149188-dolar-rizko-podorojchav-na-valutnomu-rynku-infografika.html

Ракурс

Офіційний курс гривні на 19 січня 2021 року знизив Національний банк України.

Станом на сьогоднішній ранок, офіційний курс гривні до американського долара встановлений на рівні 28 грн 19 коп. за дол. Іноземна валюта зросла на 14 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем. Тоді долар коштував 28 грн. 5 коп. Таким чином, офіційний курс долара відновив зростання після стабілізації біля рівня 28 грн. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Європейська валюта теж зросла у ціні. За 1 євро доведеться віддати вже 34 грн 1 коп. Польський злотий коштує 7 грн 49 коп., чеська крона 1 грн 29 коп. А фунт стерлінгів вартує 38 грн 18 коп.

Курс долара на міжбанку за станом на 10.00 18 січня в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 коп. до 28,17 грн за дол., курс купівлі до 28 грн 15 коп. за дол. Курс євро на продажу впав на 5 коп. до 33 грн 99 грн за євро.

Нагадаємо, в The Economist, де традиційно в січні публікують рейтинг індексу Біг-Мака, порахували, що реальна ціна долара в Україні — приблизно 11 грн.