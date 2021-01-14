Долар в Україні має коштувати 11 грн — індекс Біг-Мака

https://racurs.ua/ua/n149002-dolar-v-ukrayini-maie-koshtuvaty-11-grn-indeks-big-maku-infografika.html

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Реальна ціна долара в Україні — приблизно 11 грн. Так порахували в The Economist, де традиційно в січні публікують рейтинг індексу Біг-Мака.

Біг-Мак в Україні коштує 62 грн, в США — 5,66 дол. Отож, якщо спиратися на бургери McDonald’s, 1 дол. повинен коштувати 11 грн при продажу і 10,95 грн при покупці, а не майже в три рази дорожче, як зараз.

Таким чином, гривня недооцінена на 61,1% і знаходиться на п’ятому місці з кінця серед найбільш недооцінених валют світу. Гірша ситуація тільки у ПАР, Туреччині, Росії та Лівані.

Водночас першість серед переоцінених грошей дісталось швейцарським франкам (+28,8%). Переоціненими по відношенню до американського долара стали й валюти Норвегії (+ 7,5%) і Швеції (+ 12,6%).

Рейтинг Біг-Мака почали складати з 1986 року. Економісти вважають, що курс валюти має відповідати ціні певного кошика товарів у різних країнах. Однак, щоб не ускладнювати обрахунки, фінансисти обрали стандартний гамбургер Біг-Мак, адже в ньому є хліб, м’ясо, і овочі.

Зауважимо, що ціна їжі залежить від вартості складників на внутрішньому ринку, оренди, зарплати, комунальних послуг та багатьох інших факторів. Індекс Біг-Мака усі ці нюанси не враховує, але його включили до підручників з економіки, а також досліджують на академічному рівні у багатьох країнах.

Тим часом 14 січня долар вперше у 2021 році коштує менше ніж 28 грн. Курс трохи впав після новорічних свят.