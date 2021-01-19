У Туреччині опізнали загиблих українських моряків із судна Arvin. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149187-avariya-sudna-arvin-v-turechchyni-znayshly-tila-dvoh-ukrayinskyh-moryakiv.html

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Аварія вантажного судна Arvin поблизу берегів Туреччини забрала життя трьох осіб, двоє з них виявилися громадянами України.

Тіла моряків опізнали, смерть українців вже підтверджена. Пошуково-рятувальна операція не припинялася, оскільки безвісти зниклими вважаються ще троє осіб. Про це 18 січня повідомив «Укрінформ» із посиланням на керівника консульського відділу посольства України в Туреччині Андрія Білика.

За його інформацією, тіла потонулих було важко дістати через дуже погану погоду. У ході рятувальної операції довелося залучати додаткову техніку. Близько 17.00 тіла дістали з моря та згодом доправили до моргу місцевої лікарні.

Нагадаємо, 17 січня суховантаж «Арвін», яким володіє українська компанія Arvin Shipping LTD, зазнав аварії біля берегів Туреччини. Попередньо встановлено, що аварія судна сталася через сильний шторм.

На судні перебували 12 осіб, серед них — двоє громадян РФ і десять українців. Шістьох моряків вдалося врятувати екіпажу корабля берегової охорони в день трагедії. Також того дня знайшли тіла двох загиблих. Тіло ще одного загиблого знайшли 18 січня. Особи загиблих відразу не вдалося ідентифікувати.