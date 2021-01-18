Водохреще. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n149186-19-sichnya-svyatkuut-vodohresche-tradyciyi-svyata.html

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19 січня в Україні святкують завершальне свято різдвяного циклу у православних та греко-католицьких вірян — Водохреще. Хрещення Господнє, друга назва цього свята, походить від хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на річці Йордані на старовинній паломницькій переправі.

Свято Водохреще увібрало в себе багато язичницьких і християнських обрядів, центральне місце серед яких займали обряди, пов’язані з водою. Напередодні Водохреща православними християнами святкується «Голодна кутя», або другий Святий Вечір. Увесь цей день віряни нічого не їдять — постять. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подають пісні страви — смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю та узвар. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху — хлібину, «щоб хліб родився».

На другий день зранку ходять до церкви святити воду. Цією свяченою водою починається трапеза, нею ж кожний господар кропить усіх членів сім’ї, хату, інші будівлі, криниці. На вечерю цього дня подають пісні страви: вареники з картоплею або капустою, гречані млинці на олії, кутя, узвар.

В Україні, Росії, Греції та Болгарії на свято Богоявлення, або Водохреще освячують воду. Іноді освячення проводиться прямо на водоймах у спеціально пробитих ополонках, які називають «йордань», в спогад хрещення Христа в Йордані.

Церемонія освячення води відбувається просто неба, на берегах річок, струмків, озер. Напередодні з льоду вирубується великий хрест («йордан») і ставиться поруч з ополонкою. Скульптурне зображення хреста встановлюється вертикально і нерідко обливається буряковим квасом, від чого воно стає червоного кольору.

Віряни стають в чергу, щоб набрати святої води на наступний рік, і вона зберігається протягом цього часу, не псуючись. За народними віруваннями, присутні під час освячення води зцілюються від хвороб. Цілющу воду можна також набрати зі звичайного джерела або вже після свят, адже, за переказами, у ніч на Водохреще і звичайна вода отримує цілющу силу. Вважається, що така вода не псується і не має запаху, вона зберігається весь рік і більше.

У цей день відбулося:

1655 — в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої;

1903 — оголошено проведення першої велогонки «Тур де Франс» — найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів;

1906 — побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу «Шершень»;

1907 — в журналі «Вар'єте» з’явилися перші рецензії на кінофільми;

1938 — американська фірма «General Motors» перша у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів;

1946 — створено Союз українців у Великій Британії;

1955 — Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив уперше показати по телебаченню зняту пресконференцію;

1963 — відбувся перший виступ групи The Beatles на телебаченні;

1966 — Індіра Ганді стала третім прем'єр-міністром Індії;

1978 — у Німеччині випущений останній автомобіль «Volkswagen Käfer».

2014 — у Києві на вулиці Грушевського розпочалось збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща).

У цей день народилися:

570 — Магомет, ісламський пророк, засновник ісламу;

1670 — Бернард де Мандевіль англійський філософ, економіст, сатирик;

1736 — Джеймс Ватт, шотландський винахідник, який створив паровий двигун;

1747 — Йоганн Елерт Боде, німецький астроном;

1756 — Гійом Антуан Олів'є, французький натураліст, ботанік та ентомолог;

1809 — Едгар Аллан По, американський поет, прозаїк, критик, творець жанру «новели жаху», («Золотий жук», «Маска червоної смерті», «Чорний кіт»);

1839 — Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст («Сучасна Олімпія», «Долина»);

1889 — Софі Тойбер-Арп, швейцарська художниця, дизайнер, скульптор та танцівниця. Працювала у таких напрямках як дадаїзм та абстракціонізм. Дружина художника і скульптора Ганса Арпа;

1891 — Омелян Сеник, український державник, військовий та політичний діяч, 9-й крайовий Командант УВО;

1898 — Густав Майрінк, австрійський письменник-експресіоніст, драматург, перекладач, банкір. Найбільш відомий за романом «Ґолем»;

1909 — Іван Клим, повітовий провідник ОУН Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель;

1912 — Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН. в’язень німецьких концтаборів. Керівник Антибільшовицького блоку народів, голова Проводу ОУН-Б;

1927 — Кардаш Петро, кінопостановник, видавець і громадський діяч української еміграції в Австралії; активіст ОУН-з;

1943 — Дженіс Джоплін, визнана королева блюзу й рок-н-ролу;

1945 — Род Еванс, англійський рок-співак, співзасновник гурту Deep Purple;

1946 — Джуліан Барнс, англійський письменник, автор добутків «Метроленд», «Як усе було», «Англія, Англія»;.

1972 — Сергій Міхалок, лідер білоруської групи «Ляпіс Трубецькой»;

1980 — Дженсон Баттон, англійський автогонщик, пілот Формули-1.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні 19 січня, під час святкування Водохреща (хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на річці Йордані), вже традиційно відбуваються масові пірнання в ополонку. Однак поширена думка про давні історичні корені цієї традицій в Україні є хибною, в нашій державі вона набула поширення лише в другій половині 90-х років XX ст. Таку заяву зробили у Православній церкві України.