Крещение. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n149186-19-yanvarya-prazdnuut-kreschenie-tradicii-prazdnika.html

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19 января в Украине празднуют завершающий праздник рождественского цикла у православных и греко-католических верующих — Крещение. Крещение Господне, второе название этого праздника, происходит от крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордан на старинной паломнической переправе.

Крещение вобрало в себя много языческих и христианских обрядов, центральное место среди которых занимали обряды, связанные с водой. Накануне Крещения православными христианами празднуется «Голодная кутья», или второй Святой Вечер. Весь этот день верующие ничего не едят — постятся. Садятся ужинать, когда уже засияет вечерняя звезда. На ужин подают постные блюда — жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью и узвар. После ужина все кладут свои ложки в одну миску, а сверху — хлеб, «чтобы хлеб родился».

На второй день утром ходят в церковь святить воду. Этой святой водой начинается трапеза, ею же каждый хозяин кропит всех членов семьи, дом, другие здания, колодцы. На ужин в этот день подают постные блюда: вареники с картошкой или капустой, гречневые блины на масле, кутью, узвар.

В Украине, России, Греции и Болгарии на праздник Богоявления, или Крещения освящают воду. Иногда освящение проводится прямо на водоемах в специально пробитых прорубях, которые называют «иордань», в воспоминание крещения Христа в Иордане.

Церемония освящения воды происходит под открытым небом, на берегах рек, ручьев, озер. Накануне из льда вырубается большой крест («Иордан») и ставится рядом с прорубью. Скульптурное изображение креста устанавливается вертикально и нередко обливается свекольным квасом, от чего оно становится красного цвета.

Верующие становятся в очередь, чтобы набрать святой воды на следующий год, и она сохраняется в течение этого времени, не портясь. По народным верованиям, присутствующие во время освящения воды исцеляются от болезней. Целебную воду можно набрать из обычного источника или уже после праздников, ведь согласно преданию, в ночь на Крещение и обычная вода получает целебную силу. Считается, что такая вода не портится и не имеет запаха, она сохраняется весь год и более.

В этот день произошло:

1655 — в Охматовской битве украинские казаки разбили войско Речи Посполитой;

1903 — объявлено проведение первой велогонки «Тур де Франс» — самого престижного и популярного спортивного велосоревнования наших дней;

1906 — вышел в свет первый номер первого украинского сатирического журнала «Шершень»;

1907 — в журнале «Варьете» появились первые рецензии на кинофильмы;

1938 — американская фирма «General Motors» первая в мире начала серийное производство дизельных двигателей;

1946 — создан Союз украинцев в ​​Великобритании;

1955 — Президент США Дуайт Эйзенхауэр разрешил впервые показать по телевидению снятую пресс-конференцию;

1963 — состоялось первое выступление группы The Beatles на телевидении;

1966 — Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии;

1978 — в Германии выпущен последний автомобиль «Volkswagen Käfer».

2014 — в Киеве на улице Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича (Вогнехреща).

В этот день родились:

570 — Магомет, исламский пророк, основатель ислама;

1670 — Мандевиль английский философ, экономист, сатирик;

1736 — Джеймс Ватт, шотландский изобретатель, создавший паровой двигатель;

1747 — Иоганн Элерт Боде, немецкий астроном;

1756 — Гийом Антуан Оливье, французский натуралист, ботаник и энтомолог;

1809 — Эдгар Аллан По, американский поэт, прозаик, критик, создатель жанра «новеллы ужаса», («Золотой жук», «Маска красной смерти», «Черный кот»);

1839 — Поль Сезанн, французский художник-импрессионист («Современная Олимпия», «Долина»);

1889 — Софи Тойбер-Арп, швейцарская художница, дизайнер, скульптор и танцовщица. Работала в таких направлениях как дадаизм и абстракционизм. Жена художника и скульптора Ганса Арпа;

1891 — Емельян Сеник, украинский государственник, военный и политический деятель, 9-й краевой Комендант УВО;

1898 — Майринк, австрийский писатель-экспрессионист, драматург, переводчик, банкир. Наиболее известный по роману «голем»;

1909 — Иван Клим, уездный старейшина ОУН Долинщины, член Краевого Провода ОУН Срединной и Восточных Земель;

1912 — Ярослав Стецько, украинский политический и военный деятель, активный деятель ОУН. узник немецких концлагерей. Руководитель Антибольшевистского блока народов, председатель Провода ОУН-Б;

1927 — Кардаш Петр, кинопостановщик, издатель и общественный деятель украинской эмиграции в Австралии; активист ОУН-с;

1943 — Дженис Джоплин, признанная королева блюза и рок-н-ролла;

1945 — Род Эванс, английский рок-певец, соучредитель группы Deep Purple;

1946 — Джулиан Барнс, английский писатель, автор произведений «Метроленд», «Как все было», «Англия, Англия» ;.

1972 — Сергей Михалок, лидер белорусской группы «Ляпис Трубецкой»;

1980 — Дженсон Баттон, английский автогонщик, пилот Формулы-1.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине 19 января, во время празднования Крещения (крещение Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордан), уже традиционно проходят массовые ныряния в прорубь. Однако распространенное мнение о давних исторических корнях этой традиции в Украине является ошибочным, поскольку в нашем государстве она получила распространение лишь во второй половине 90-х годов XX в. Такое заявление сделали в Православной церкви Украины.

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