Мифы о Крещении назвали в ПЦУ

В Украине 19 января отмечают праздник Крещения, фото: Viktor Kovalenko

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В Украине 19 января, во время празднования Крещения (крещение Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордан), уже традиционно проходят массовые ныряния в прорубь.

Однако распространенное мнение о давних исторических корнях этого традиций в Украине является ошибочным, в нашем государстве она получила распространение лишь во второй половине 90-х годов XX в., подчеркивает пресс-служба Православной церкви Украины (ПЦУ).

Отмечается, что такой традиций в Украине не фиксировали ни в древних источниках, ни в исторических исследованиях традиций казацкой Украины. Сведений о ней нет и в воспоминаниях людей старшего возраста.

Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы «традиционных» массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня, — подчеркивают в ПЦУ. — Так что этот обычай в Украине имеет современное, а не старинное, происхождение.

Его возникновение может быть связано с россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни, отмечают в ПЦУ.

Также в церкви опровергают еще одно распространенное мнение о купании в ледяной воде после освящения — что оно якобы «смывает» все грехи.

В ПЦУ подчеркивают, что нет ни одного церковного предписания для совершения такого действия в рамках этого праздника, а преодоление грехов, в соответствии с религиозными нормами, требует прежде всего покаяния в них.

Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их преодолению? — подчеркивает пресс-служба ПЦУ.

В то же время в ПЦУ отмечают, что церковь не запрещает нырять в зимнюю воду.