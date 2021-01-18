В Україні вже традиційно на Водохреще купаються в ополонці, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n149148-porady-schodo-bezpechnogo-kupannya-v-opolonci-na-novorichni-svyata-dav-lyashko.html

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В Україні вже традиційно на Водохреще 19 січня відбуваються масові купання в ополонці.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук дав поради щодо того, як не зашкодити здоров’ю під час цього купання.

Ляшко наголошує, що пірнати в ополонку мають лише повністю здорові люди.

Існують хвороби, при яких купатись в крижаній воді категорично заборонено, — наголосив він.

Також він наголошує, що загартовувати організм потрібно систематично щодня, а не раз на рік — лише в такому разі холодна вода може бути корисною.

Одноразове купання у крижаній воді не може загартувати і зміцнити організм, — наголосив міністр.

Також Ляшко радить:

купатися лише в спеціально обладнаних місцях із перевіреним дном;

пам’ятати про епідемію коронавірусу і дотримуватися безпечної дистанції;

перед зануренням у воду обов’язково проводити енергійну розминку;

пам’ятати, що вживання алкоголю лише створює ілюзію тепла, насправді призводячи до його величезної втрати. Також не допоможе зігрітися куріння;

занурюватися у воду поступово — швидке пірнання з головою може призвести до різкого охолодження організму;

перебувати у воді не довше 3−5 секунд;

людям, які роками практикують загартування, перебувати в ополонці не довше 1,5−2 хвилин.

Традиції традиціями, але головне не нашкодити своєму здоров’ю, — резюмував Ляшко.

Нагадаємо, у ПЦУ нещодавно спростували кілька поширених уявлень про купання в ополонці на Водохреще.