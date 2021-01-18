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В Україні вже традиційно на Водохреще купаються в ополонці, фото: «Еспресо»
Поради щодо безпечного купання в ополонці на новорічні свята дав Ляшкоhttps://racurs.ua/ua/n149148-porady-schodo-bezpechnogo-kupannya-v-opolonci-na-novorichni-svyata-dav-lyashko.htmlРакурс
В Україні вже традиційно на Водохреще 19 січня відбуваються масові купання в ополонці.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук дав поради щодо того, як не зашкодити здоров’ю під час цього купання.
Ляшко наголошує, що пірнати в ополонку мають лише повністю здорові люди.
Існують хвороби, при яких купатись в крижаній воді категорично заборонено, — наголосив він.
Також він наголошує, що загартовувати організм потрібно систематично щодня, а не раз на рік — лише в такому разі холодна вода може бути корисною.
Одноразове купання у крижаній воді не може загартувати і зміцнити організм, — наголосив міністр.
Також Ляшко радить:
- купатися лише в спеціально обладнаних місцях із перевіреним дном;
- пам’ятати про епідемію коронавірусу і дотримуватися безпечної дистанції;
- перед зануренням у воду обов’язково проводити енергійну розминку;
- пам’ятати, що вживання алкоголю лише створює ілюзію тепла, насправді призводячи до його величезної втрати. Також не допоможе зігрітися куріння;
- занурюватися у воду поступово — швидке пірнання з головою може призвести до різкого охолодження організму;
- перебувати у воді не довше 3−5 секунд;
- людям, які роками практикують загартування, перебувати в ополонці не довше 1,5−2 хвилин.
Традиції традиціями, але головне не нашкодити своєму здоров’ю, — резюмував Ляшко.
Нагадаємо, у ПЦУ нещодавно спростували кілька поширених уявлень про купання в ополонці на Водохреще.
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