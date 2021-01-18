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В Украине уже традиционно на Крещение купаются в проруби, фото: «Еспресо»
Советы по безопасному купанию в проруби на новогодние праздники дал Ляшкоhttps://racurs.ua/n149148-sovety-po-bezopasnomu-kupaniu-v-prorubi-na-novogodnie-prazdniki-dal-lyashko.htmlРакурс
В Украине уже традиционно на Крещение 19 января проходят массовые купания в проруби.
Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, на своей странице в социальной сети Фейсбук дал советы, как не навредить здоровью во время этого купания.
Ляшко подчеркивает, что нырять в прорубь имеют только полностью здоровые люди.
Существуют болезни, при которых купаться в ледяной воде категорически запрещено, — подчеркнул он.
Также он отмечает, что закалять организм нужно систематически ежедневно, а не раз в год — только в таком случае холодная вода может быть полезной.
Однократное купание в ледяной воде не может закалить и укрепить организм, — подчеркнул министр.
Также Ляшко советует:
- купаться только в специально оборудованных местах с проверенным дном;
- помнить об эпидемии коронавируса и соблюдать безопасную дистанцию;
- перед погружением в воду обязательно проводить энергичную разминку;
- помнить, что употребление алкоголя только создает иллюзию тепла, на самом деле приводя к его огромной потери. Также не поможет согреться курение;
- погружаться в воду постепенно — быстрое ныряние с головой может привести к резкому охлаждению организма;
- находиться в воде не более 3−5 секунд;
- людям, которые годами практикуют закаливание, находиться в проруби не более 1,5−2 минут.
Традиции традициями, но главное не навредить своему здоровью, — резюмировал Ляшко.
Напомним, в ПЦУ недавно опровергли несколько распространенных представлений о купании в проруби на Крещение.
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