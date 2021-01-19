В Турции опознали погибших украинских моряков с судна Arvin. Фото: УП

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Ракурс

Крушение грузового судна Arvin у берегов Турции унесло жизни трех человек, два из них оказались гражданами Украины.

Тела моряков опознали, смерть украинцев уже подтверждена. Поисково-спасательная операция не прекращалась, поскольку без вести пропавшими считаются еще три человека. Об этом 18 января сообщил «Укринформ» со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Турции Андрея Билыка.

По его информации, тела утонувших было тяжело достать из-за очень плохой погоды. В ходе спасательной операции пришлось привлекать дополнительную технику. Около 17.00 тела достали из моря и впоследствии доставили в морг местной больницы.

Напомним, 17 января сухогруз «Арвин», которым владеет украинская компания Arvin Shipping LTD, потерпел крушение у берегов Турции. Предварительно установлено, что крушение судна произошло из-за сильного шторма.

На судне находились 12 человек, среди них — два гражданина РФ и десять украинцев. Шесть моряков удалось спасти экипажу корабля береговой охраны в день трагедии. Также в тот день нашли тела двух погибших. Тело еще одного погибшего нашли 18 января. Личности погибших сразу не удалось идентифицировать.