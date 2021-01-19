Американский доллар резко вырос в цене. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 19 января 2021 года снизил Национальный банк Украины.

По состоянию на сегодняшнее утро, официальный курс гривны к американскому доллару установлен на уровне 28 грн 19 коп. за дол. Иностранная валюта выросла на 14 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. Тогда доллар стоил 28 грн. 5 коп. Таким образом, официальный курс доллара возобновил рост после стабилизации около уровня 28 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Европейская валюта тоже выросла в цене. За 1 евро придется отдать уже 34 грн 1 коп. Польский злотый стоит 7 грн 49 коп., чешская крона 1 грн 29 коп. А фунт стерлингов стоит 38 грн 18 коп.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10.00 18 января в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 коп. до 28,17 грн за долл., а курс покупки до 28 грн 15 коп. за дол. Курс евро на продаже упал на 5 коп. до 33 грн 99 грн за евро.

Напомним, в The Economist, где традиционно в январе публикуют рейтинг индекса Биг-Мака, посчитали, что реальная цена доллара в Украине — примерно 11 грн.