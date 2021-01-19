Коронавірус погіршив рівень смертності в Україні

https://racurs.ua/ua/n149197-koronavirus-pogirshyv-riven-smertnosti-v-ukrayini.html

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Коронавірус погіршив рівень смертності в Україні — дані демографічної статистики за листопад 2020 року вказують на 16 тис. смертей більше порівняно з листопадом 2019 року.

За січень-жовтень кількість сумарно була на рівні 2019 року. Думаю, що у грудні буде приблизно стільки ж додаткових смертей, — вказав у Фейсбук очільник «Центру економічної стратегії» Гліб Вишлінський.

За його словами, тоді сумарно буде близько 30 тис. додаткових смертей за 2020 рік, або 5% від кількості смертей в 2019 році.

Це утричі менший відсоток, аніж у Великій Британії (+87 тис., 14%). При тому, що британці сиділи на більш жорсткому і довшому локдауні, — додав аналітик.

На його думку, українців врятувало те, що багато людей перехворіли влітку через бездіяльність Міністерства охорони здоров’я у тестуванні і відстежуванні контактів.

Також у «Центрі економічної стратегії» зауважили, що під час жорстких карантинних обмежень особливо зріс попит на віддалену роботу. Наприклад, від початку нових карантинних обмежень в Україні кількість вакансій, що пропонують дистанційну роботу, зросла на 26%. Загалом 3−4% від усіх вакансій пропонують виконувати роботу дистанційно.