Кадровий голод в уряді — Рада не має кандидатур на посади Шмигаля і Степанова

https://racurs.ua/ua/n149195-kadrovyy-golod-v-uryadi-rada-ne-maie-kandydatur-na-posady-shmygalya-i-stepanova.html

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У Раді розповіли про можливі перестановки в Кабміні. Депутати незадоволені кількома міністрами, але не мають достатнього кадрового резерву, аби швидко здійснити перестановки в Кабміні.

Уряд призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, але у найближчі тижні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повторно винесе його кандидатуру у парламент, повідомляє «РБК-Україна».

Журналісти також стверджують, що в «Слузі народу» не проти провести набагато більше кадрових ротацій в уряді, але не мають якісних кандидатів, за яких проголосує сесійна зала.

Претензії в СН є чи не до кожного міністра, але найбільше критики накопичилося до міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Зараз все здається так, що ні Шмигаля, ні Степанова поки ніхто чіпати не буде, щоб вони зібрали побільше негативу, — стверджує видання за посиланням на слова нардепа-«слуги».



Лідер партії Олександр Корнієнко розповів виданню, що СН буде на цій або в найближчі тижні обговорювати призначення Вітренко.

У президента Володимира Зеленського говорили, що крісло першого віце-прем'єра може стати для Вітренка випробувальним терміном на посаду наступного прем'єр-міністра.