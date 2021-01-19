В Раде нет кандидатур на должности Шмыгаля и Степанова — изменения в правительстве

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В Раде рассказали о возможных перестановках в Кабмине. Депутаты недовольны несколькими министрами, но не имеют достаточного кадрового резерва, чтобы быстро осуществить перестановки в Кабмине.

Правительство назначило и.о. министра энергетики Юрия Витренко, но в ближайшие недели премьер-министр Денис Шмыгаль повторно вынесет его кандидатуру в парламент, сообщает «РБК-Украина».

Журналисты также утверждают, что в «Слуге народа» не прочь провести гораздо больше кадровых ротаций в правительстве, но не имеют качественных кандидатов, за которых проголосует сессионный зал.

Претензии у СН есть чуть ли не к каждому министру, но больше всего критики накопилось к министру здравоохранения Максиму Степанову.

Сейчас все кажется так, что ни Шмыгаля, ни Степанова пока никто трогать не будет, чтобы они собрали побольше негатива, — утверждает издание, ссылаясь на слова нардепа-«слуги».



Лидер партии Александр Корниенко рассказал, что СН будет на этой или в ближайшие недели обсуждать назначение Витренко.

У президента Владимира Зеленского говорили, что кресло первого вице-премьера может стать для Витренко испытательным сроком на должность следующего премьер-министра.