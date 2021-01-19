Крупную золотую находку обнаружили археологи на Закарпатье — впечатляющие фотоhttps://racurs.ua/n149207-krupnuu-zolotuu-nahodku-obnarujili-arheologi-na-zakarpate-vpechatlyauschie-foto.htmlРакурс
Уникальную золотую находку древних времен нашли археологи на Закарпатье. Ею оказалось нашейное украшение торквес, вес которой составляет 544 г.
Оно выполнено из трансильванского и уральского золота. Об этом сообщает археолог и заведующий Археологического музея им. проф. Е. Балагуре Ужгородского национального университета Владимир Мойжес в Facebook.
Сообщается, что необычную находку нашли в Малокопанском сакральном комплексе. Содержание золота в изделии составляет 94,52%. Проведенный анализ позволяет предполагать, что для его изготовления было использовано трансильванское и уральское золото.
Сейчас этот торквес как отдельный артефакт является крупнейшей золотой находкой на Закарпатье, — заявил археолог.
Во время раскопок торквес был обнаружен во фрагментах в ходе исследования дакийского сакрального центра в Малой Копани. Фрагменты были разбросаны на значительной площади,
около 70 кв. м.
Отметим, что подобные предметы выполняли роль не столько украшения, сколько были призваны демонстрировать социальный статус своего владельца. В частности, на это указывает известная мраморная статуя, хранящаяся в Капитолийском музее «Умирающий галльский вождь».
Именно поэтому археологи предполагают, что владельцем этой драгоценности мог быть древний вождь. А тот факт, что торквес нашли изрубленным, может указывать на связь с определенными ритуалами, поскольку место его обнаружения говорит о том, что именно здесь проходили захоронения и другие религиозные обряды.
Возможно владелец умер, и торквес, соответственно, был порублен — пояснил Мойжес.
Подчеркнем, что основа торквеса состоит из четырех сплетенных золотых прутьев диаметром 9−10 мм. Внутрь вплетен тонкий резной провод. Конечности торквеса имели форму полушария с выступами
и отверстием замка. Украшение на данный сохраняется в фонде Закарпатского областного краеведческого музея.
Напомним, ранее мы сообщали, что археологи в Ровенской области натолкнулись на уникальные находки. В селе Хотин археологи провели первые официальные раскопки территории, являющейся памятником археологии местного значения