Находка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n149207-krupnuu-zolotuu-nahodku-obnarujili-arheologi-na-zakarpate-vpechatlyauschie-foto.html

Ракурс

Уникальную золотую находку древних времен нашли археологи на Закарпатье. Ею оказалось нашейное украшение торквес, вес которой составляет 544 г.

Оно выполнено из трансильванского и уральского золота. Об этом сообщает археолог и заведующий Археологического музея им. проф. Е. Балагуре Ужгородского национального университета Владимир Мойжес в Facebook.

Сообщается, что необычную находку нашли в Малокопанском сакральном комплексе. Содержание золота в изделии составляет 94,52%. Проведенный анализ позволяет предполагать, что для его изготовления было использовано трансильванское и уральское золото.

Сейчас этот торквес как отдельный артефакт является крупнейшей золотой находкой на Закарпатье, — заявил археолог.

Во время раскопок торквес был обнаружен во фрагментах в ходе исследования дакийского сакрального центра в Малой Копани. Фрагменты были разбросаны на значительной площади, около 70 кв. м.









Отметим, что подобные предметы выполняли роль не столько украшения, сколько были призваны демонстрировать социальный статус своего владельца. В частности, на это указывает известная мраморная статуя, хранящаяся в Капитолийском музее «Умирающий галльский вождь».







Именно поэтому археологи предполагают, что владельцем этой драгоценности мог быть древний вождь. А тот факт, что торквес нашли изрубленным, может указывать на связь с определенными ритуалами, поскольку место его обнаружения говорит о том, что именно здесь проходили захоронения и другие религиозные обряды.

Возможно владелец умер, и торквес, соответственно, был порублен — пояснил Мойжес.