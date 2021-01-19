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Ракурс
Знахідка. Фото: Facebook

Найбільшу золоту знахідку відшукали археологи на Закарпатті — вражаючі фото

19 січ 2021, 12:46
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Унікальну золоту знахідку стародавніх часів відшукали археологи на Закарпатті. Нею виявилася нашийна прикраса торквес, вага якої складає 544 г.

Вона виконана з трансільванського та уральського золота. Про це повідомляє археолог та завідувач Археологічного музею ім. проф. Е. Балагурі Ужгородського національного університету Володимир Мойжес у Facebook.

Повідомляється, що незвичайну знахідку відшукали у Малокопанському сакральному комплексі. Вміст золота у виробі складає 94,52%. Проведений аналіз дозволяє припускати, що для його виготовлення було використане трансільванське та уральське золото.

Наразі цей торквес як окремий артефакт є найбільшою золотою знахідкою на Закарпатті, — заявив археолог.

Під час розкопок торквес був виявлений у фрагментах під час дослідження дакійського сакрального центру в Малій Копані. Фрагменти були розкидані на значній площі, близько 70 кв. м.

Знахідка. Фото: Facebook

Знахідка. Фото: Facebook

Зауважимо, що подібні витвори виконували роль не стільки прикраси, скільки були покликані демонструвати соціальний статус свого власника. Зокрема, на це вказує відома мармурова статуя, що зберігається у Капітолійському музеї «Помираючий галльський вождь».

Знахідка. Фото: Facebook

Знахідка. Фото: Facebook

Саме тому археологи припускають, що власником цієї коштовності міг бути стародавній вождь. А той факт, що торквес знайшли порубаним, може вказувати на зв’язок з певними ритуалами, оскільки місце його виявлення говорить про те, що саме тут проходили поховання та інші релігійні обряди.

Можливо власник помер, і торквес, відповідно, був порубаний — пояснив Мойжес.


Зауважимо, що основа торквесу складається з чотирьох сплетених золотих прутів діаметром 9−10 мм. Всередину вплетений тонкий різьблений дріт. Кінцівки торквесу мали форму півкулі з виступ та отвором замка. Прикраса на разі зберігається в фондах Закарпатського обласного краєзнавчого музею.

Знахідка. Фото: Facebook

Знахідка. Фото: Facebook
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що археологи на Рівненщині натрапили на унікальні знахідки. В селі Хотин археологи провели перші офіційні розкопки території, що є пам’яткою археології місцевого значення XI-XIII століть. Експедиція натрапила на матеріали часів мідного, бронзового й раннього залізного віку.

Джерело: Ракурс


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