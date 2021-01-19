Знахідка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n149207-naybilshu-zolotu-znahidku-vidshukaly-arheology-na-zakarpatti-vrajauchi-foto.html

Ракурс

Унікальну золоту знахідку стародавніх часів відшукали археологи на Закарпатті. Нею виявилася нашийна прикраса торквес, вага якої складає 544 г.

Вона виконана з трансільванського та уральського золота. Про це повідомляє археолог та завідувач Археологічного музею ім. проф. Е. Балагурі Ужгородського національного університету Володимир Мойжес у Facebook.

Повідомляється, що незвичайну знахідку відшукали у Малокопанському сакральному комплексі. Вміст золота у виробі складає 94,52%. Проведений аналіз дозволяє припускати, що для його виготовлення було використане трансільванське та уральське золото.

Наразі цей торквес як окремий артефакт є найбільшою золотою знахідкою на Закарпатті, — заявив археолог.

Під час розкопок торквес був виявлений у фрагментах під час дослідження дакійського сакрального центру в Малій Копані. Фрагменти були розкидані на значній площі, близько 70 кв. м.









Зауважимо, що подібні витвори виконували роль не стільки прикраси, скільки були покликані демонструвати соціальний статус свого власника. Зокрема, на це вказує відома мармурова статуя, що зберігається у Капітолійському музеї «Помираючий галльський вождь».









Саме тому археологи припускають, що власником цієї коштовності міг бути стародавній вождь. А той факт, що торквес знайшли порубаним, може вказувати на зв’язок з певними ритуалами, оскільки місце його виявлення говорить про те, що саме тут проходили поховання та інші релігійні обряди.

Можливо власник помер, і торквес, відповідно, був порубаний — пояснив Мойжес.



Зауважимо, що основа торквесу складається з чотирьох сплетених золотих прутів діаметром 9−10 мм. Всередину вплетений тонкий різьблений дріт. Кінцівки торквесу мали форму півкулі з виступ та отвором замка. Прикраса на разі зберігається в фондах Закарпатського обласного краєзнавчого музею.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що археологи на Рівненщині натрапили на унікальні знахідки. В селі Хотин археологи провели перші офіційні розкопки території, що є пам’яткою археології місцевого значення XI-XIII століть. Експедиція натрапила на матеріали часів мідного, бронзового й раннього залізного віку.