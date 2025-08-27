Читайте також
У Карпатах під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону прикордонний наряд виявив фрагменти пошкодженого та неповного людського скелета.
Про це сьогодні, 27 серпня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Поряд із кістками було знайдено залишки одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Також прикордонники виявили в горах ще один людський скелет. Жодних документів для ідентифікації особи не було, — розповіли у ДПСУ.
Зазначається, що про виявлення решток проінформовано Нацполіцію.