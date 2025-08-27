Новини
У Карпатах виявили фрагменти двох людських скелетів, фото: ДПСУ

Рештки двох людей виявили у Карпатах — ДПСУ (ФОТО)

27 сер 2025, 14:44
У Карпатах під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону прикордонний наряд виявив фрагменти пошкодженого та неповного людського скелета.

Про це сьогодні, 27 серпня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Поряд із кістками було знайдено залишки одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Також прикордонники виявили в горах ще один людський скелет. Жодних документів для ідентифікації особи не було, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що про виявлення решток проінформовано Нацполіцію.

Джерело: Ракурс


