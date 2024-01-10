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Ракурс
Знак на місці початку річки Тиса, фото: GO TO REST

19 чоловіків загинули за час війни, намагаючись перетнути кордон через Тису — ДПСУ

10 січ 2024, 20:59
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На річці Тиса, котра частково тече по кордону між Україною та Румунією й Угорщиною, за час повномасштабного російського вторгнення загинули 19 чоловіків.


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Про це сьогодні, 10 січня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Тож просимо не вірити шахраям, які запевняють, що «перетин» кордону буде безпечним, та не наражати себе на небезпеку, — наголошують у відомстві.

Зокрема, нещодавно прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з крижаної Тиси

Потерпілий лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці витягли його з води, надали першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й дали сухий одяг, — вказано в повідомленні.

За словами врятованого, оголошення про «легальний» перетин кордону він знайшов у інтернет-месенджері Telegram — вартість «послуг» складала 5 тис. дол. США.

Проте замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску, ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби, — зазначають у ДПСУ.

Порятунок чоловіка поблизу річки Тиса, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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