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Знак на месте начала реки Тиса, фото: GO TO REST
19 мужчин погибли за время войны, пытаясь пересечь границу через Тису — ГПСУhttps://racurs.ua/n191236-19-mujchin-pogibli-za-vremya-voyny-pytayas-peresech-granicu-cherez-tisu-gpsu.htmlРакурс
На річці Тиса, котра частково тече по кордону між Україною та Румунією й Угорщиною, за час повномасштабного російського вторгнення загинули 19 чоловіків.
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Про це сьогодні, 10 січня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Тож просимо не вірити шахраям, які запевняють, що «перетин» кордону буде безпечним, та не наражати себе на небезпеку, — наголошують у відомстві.
Зокрема, нещодавно прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з крижаної Тиси
Потерпілий лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці витягли його з води, надали першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й дали сухий одяг, — вказано в повідомленні.
За словами врятованого, оголошення про «легальний» перетин кордону він знайшов у інтернет-месенджері Telegram — вартість «послуг» складала 5 тис. дол. США.
Проте замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску, ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби, — зазначають у ДПСУ.
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