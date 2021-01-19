200 тыс. долл. за трудоустройство в ОПУ требовал мошенник. Фото: Офис генпрокурора

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Многотысячную взятку за «трудоустройство» в Офисе президента Украины требовал мошенник.

Злоумышленник заверил гражданина, что может помочь ему устроиться работать в ОПУ и хотел за это получить денежное вознаграждение. Во время первой встречи он сообщил, что его услуги будут стоить от 100 до 300 тыс. долл. в зависимости от должности. Позже оценил избранную должность в 200 тыс. долл. Об этом 19 января сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Мошенника задержали при получении первой суммы средств в размере 100 тыс. долл. По факту произошедшего следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

У Венедиктовой добавили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Также решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, 16 января правоохранители разоблачили коррупцию в Национальном агентстве по аккредитации Украины. За взятку задержали первого заместителя и советника директора НААУ, поскольку они ввели коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации.