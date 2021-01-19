200 тис. дол. за працевлаштування в ОПУ вимагав шахрай. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n149206-200-tys-dol-za-pracevlashtuvannya-v-ofisi-zelenskogo-vymagav-shahray-foto.html

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Багатотисячний хабар за «працевлаштування» в Офісі президента України вимагав шахрай.

Зловмисник запевнив громадянина, що може допомогти йому влаштуватися працювати в ОПУ й хотів за це отримати грошову винагороду. Під час першої зустрічі він повідомив, що його послуги будуть коштувати від 100 до 300 тис. дол. в залежності від посади. Пізніше оцінив обрану посаду у 200 тис. дол. Про це 19 січня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Шахрая затримали під час одержання першої суми коштів у розмірі 100 тис. дол. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

У Венедіктової додали, що наразі тривають першочергові слідчі дії. Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 16 січня правоохоронці викрили корупцію в Національному агентстві з акредитації України. За хабар затримали першого заступника та радника директора НААУ, оскільки вони запровадили корупційний механізм в сфері надання дозвільної документації.