Свідчення у справі Шеремета дав білоруський екс-силовик

Вбивство Шеремета. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n149205-svidchennya-u-spravi-sheremeta-dav-biloruskyy-eks-sylovyk.html

Ракурс

Справа Шеремета, яку розслідують вже п’ять років, може поповнилася новими подробицями. Колишній співробітник білоруського спецпідрозділу «Алмаз» Ігор Макар заявив, що дав свідчення в Києві у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

Він розповів, що дати свідчення у справі Шеремета після «зливу» записів з КДБ Білорусі його запросила Національна поліція. Про це він розповів в інтерв’ю для «Радыё Свабода».

Екс-спецпризначенець заявив, що слідчі дії тривали три дні, і завершилися лише 16 січня. За його словами, в Україні його зустріли співробітники спецслужб і взяли під цілодобову охорону.

На мою думку, я представив достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що до замовлення вбивства Павла Шеремета мають стосунок білоруські спецслужби, — сказав Макар.

Він додав, що надав українським спецслужбам «набагато більше інформації», ніж оприлюднив у ЗМІ. Також екс-спецпризначенець додав, що не має права розголошувати свої свідчення через домовленості з українською стороною.

Я думаю, що розслідування справи докорінно зміниться в результаті всього цього, і воно буде доведено до кінця вже Генеральною прокуратурою України. Я переконаний, що цей злочин буде розкрито, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вбивство Павла Шеремета планували спецслужби Білорусі ще у 2012 році. Тоді за наказом Олександра Лукашенка представники КДБ країни обговорювали можливість усунення політичних опонентів диктатора, а також мали намір показово використати вибухівку проти журналіста Шеремета.